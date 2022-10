Al bijna 5.000 euro binnen om in Oekraïne gesneuvelde Winterswijker Benjamin naar familiegraf te brengen

Kraanvogel voelt zicht thuis in Winters­wijk: nog nooit zoveel kuikens geboren in Korenbur­ger­veen

WINTERSWIJK - In het Korenburgerveen in Winterswijk hebben afgelopen voorjaar vier kraanvogelpaartjes zitten broeden. Zeven jongen zijn uit het ei gekropen. Of die allemaal nog in leven zijn is onduidelijk, maar Natuurmonumenten is desondanks blij met dit succes.

14 september