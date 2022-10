Al bijna 5000 euro binnen om in Oekraïne gesneuvelde Winterswijker Benjamin naar familiegraf te brengen

Met videoWINTERSWIJK - De familie van de overleden Benjamin Giorgio Galli uit Winterswijk heeft via een crowdfundingactie al bijna 5000 euro opgehaald om hem bij te leggen in het familiegraf in Italië. Benjamin sneuvelde in Oekraïne, waar hij als niet-militair meevocht in de oorlog tegen Rusland.