Algerijn (36) die landgenoot neerstak in azc Winterswijk vervolgd voor poging tot moord

Ook het grote publiek kon even het ijs op in Winters­wijk: ‘Schaatsen is emotie’

WINTERSWIJK - Weer was het raak, dit weekend in Winterswijk. Er kon geschaatst worden, ook al was het maar een ochtend. Vorige week was die eer alleen weggelegd voor Gert Jan Maarleveld, nu genoot ook het grote publiek van de net dik genoeg zijnde ijslaag.

11 december