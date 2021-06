Alleenstaande moeder (28) uit Winterswijk die ex lastigviel en bestellingen op zijn naam plaatste, moet 120 uur verplicht werken

Kijk- en leesboek vol historie over reizen met de bus van de Gelderse Tramwegen

22 juni WINTERSWIJK/ ’S-HEERENBERG - Het woord ‘bus’ in de titel van zijn boek Met de GTW-bus onderweg is in deze tijd wel nodig. In de jeugdjaren van auteur Peter van der Meer was die toevoeging overbodig. Iedereen wist namelijk wel dat de GTW er was om mee te reizen.