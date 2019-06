‘Alsof we op een terras zitten in plaats van een parkeerplaats’

Dat doen we niet om de drukte te ontvluchten. We houden wel van de hectiek. Bij goed weer vinden we het leuk om aapjes te kijken. Er komt volk in alle soorten en maten. Van 25 tot 125 kilo. Als we vanuit onze tuin turen naar de mensen die naar de winkel lopen, is het meer alsof we op een terras zitten dan op een parkeerplaats.



Rond ons huis staat het regelmatig tjokvol auto’s. Maar Ini en ik weten niet beter. We wonen hier al vijftig jaar. Toen de heer Obelink in 1969 zijn sportzaak vanuit Aalten naar deze plek verplaatste, vroeg hij of ik voor hem wilde komen werken. Aanvankelijk had ik daar weinig oren naar, maar dat veranderde toen bleek dat Obelink ook dit huisje had gekocht – de kantine van de oude steenfabriek die hier stond. Wij mochten het huren. Daardoor konden we vanuit Aalten weer terug naar Winterswijk waar we vandaan komen.