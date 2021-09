Ambitieus plan voor evenementenhal in spoorzone Winterswijk afgewezen: ‘Nooit serieus naar gekeken’

Gemeente Winters­wijk vliegt naar Finland voor finale Green Leaf award

2 september WINTERSWIJK - Omdat Winterswijk één van de zes finalisten is voor de European Green Leaf Award 2022, vliegt een delegatie uit het dorp naar de Finse plaats Lathi. ,,We hebben gekeken of het ook per boot of trein kon, maar dan waren we dagen onderweg”, laat wethouder Frings weten.