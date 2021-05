Amper nog oranje velden nu boeren veel minder glyfosaat spuiten

Het Schone Oosten Inperken gebruik omstreden middel glyfosaat is goed mogelijk: D66 pleit voor directe maatrege­len

3 november DEVENTER – Minister Schouten van Landbouw kan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met de stof glyfosaat, zoals Roundup, fors inperken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit. Met dit rapport in handen roept D66 in de Tweede Kamer het kabinet op om het gebruik van glyfosaat per direct in te perken.