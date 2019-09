Andere onbewaakte overwegen Winterswijk blijven nog open

Nog geen alternatieve route

Twee van de vier overgangen (Huttenweg en Veldhorstweg) zullen op den duur worden beveiligd met bomen en bellen. De overgang in de Klandermansweg kan daardoor nog niet dicht, omdat er nog geen alternatieve route is aangelegd vanaf de Veldhorstweg. Daarnaast is over de overgang in de Greversweg nog volop discussie gaande. Deze is al wel afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd, maar de buurt en de gemeente steggelen nog over het openhouden voor fietsers en voetgangers. De gemeente heeft van de provincie de aansporing gekregen deze helemaal af te sluiten, anders wordt er geen subsidie voor de beveiliging van de ander twee overwegen gegeven. De buurt beroept zich echter op een raadsbesluit dat zegt dat de Greversweg open blijft voor wandelaars en fietsers. Er wordt nu gekeken naar een alternatieve route via het industrieterrein.

Zo snel mogelijk afsluiten

De Achterhoek telt nog een achttal onbewaakte spoorovergangen die op de nominatie staan om opgeheven te worden: twee in Aalten, twee in Terborg (Oude IJsselstreek), één nauwelijks meer gebruikte overgang in Oost-Gelre en drie in Ruurlo (Berkelland). Prorail wil deze zo snel mogelijk afsluiten en is hierover in overleg met de gemeentes. Daarnaast zijn er nog een aantal particuliere overwegen die Prorail ook het liefst dicht wil hebben. Zo is in Bronckhorst is nog een particuliere overgang in bespreking. In Zutphen staat de overgang in de Rietgerweg ter discussie.



In de gemeente Lochem zijn er nog acht onbewaakte overgangen, waarvan er vijf worden opgeheven. Twee overgangen worden beveiligd met bomen en bellen en bij één overgang wordt een wandelbuis gemaakt, oftewel een kleine tunnel.