Arriva-trein komt niet, omdat er geen personeel voor is: maar dat is volgens vervoerder een incident

Traktatie om 2022 in te luiden: azc-kinderen in Winters­wijk verrast met snoepzak­ken

WINTERSWIJK - Kinderen in het azc in Winterswijk kregen maandagmorgen een traktatie om het nieuwe jaar in te luiden: door ondernemers uit het centrum werden ze verrast met zo'n 200 zakken vol snoep, noten en fruit.

3 januari