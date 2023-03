Auto belandt op zijn kop op verkeerseiland na botsing in Winterswijk

Ik heb de val van Sanderink lang met pop­corn-emoji’s gevolgd, maar nu is het alleen nog maar diep triest

Het zou stil zijn in het oog van de storm, zo wordt gezegd, maar dat oog is ontstoken of geloken, want rust is nergens meer te vinden. Het is alom gedoe, geschreeuw, opwinding. Als kinderen onrustig zijn, klinkt het: ‘We krijgen ander weer.’