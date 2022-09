Automobilist verliest macht over stuur: auto slaat over de kop

SP wil dat minister wet aanpast na bloederige erfkwestie met tbs’er in de Beuningse Martel­moord

,,Iemand die zijn echtgenote vermoordt hoort daar financieel niet van te profiteren met bijvoorbeeld een erfenis, of iemand nu toerekeningsvatbaar is of niet.” Dat zegt Kamerlid Michiel van Nispen. Hij schrikt als hij hoort over de bloederige erfkwestie, waarbij een tbs’er aanspraak maakt op de erfenis van de vrouw, die hij zelf ombracht. Hij wil dat de minister de wet aanpast.

25 september