Azc Winterswijk krijgt ondanks belofte tóch 100 extra plaatsen voor asielzoekers, tot grote onvrede van de buurt

Update 'Lui­paard' die opdook in Duitse achtertuin blijkt ontsnapte roofkat uit Winters­wijk

7 oktober WINTERSWIJK/STADTLOHN - De serval die gisteren werd aangetroffen in een tuin in het Duitse Borken blijkt het vermiste huisdier van een man uit Winterswijk te zijn. De Duitser die het beest in zijn tuin vond dacht dat het een luipaard was.