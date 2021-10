Azc Winterswijk krijgt tóch honderd extra plaatsen voor asielzoekers, tot grote onvrede van de buurt

Oost-Achterhoek blinde vlek voor gratis coronatest: ‘Je bent uren kwijt’

23 september WINTERSWIJK/ BREDEVOORT - De Oost-Achterhoek is een blinde vlek op de kaart met Testen voor Toegang-locaties. Inwoners zijn aangewezen op Doetinchem of Enschede voor een gratis test. ,,Het is verschrikkelijk.”