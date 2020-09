Balen na topjaar Strandbad Winterswijk: ‘We willen nog wel open, maar die blauwalg hè’

WINTERSWIJK - Het wordt de komende dagen prachtig weer. Alle reden om het Strandbad in Winterswijk te bezoeken. Echter: het bad blijft dicht. Blauwalg gooit roet in het eten. Tot grote teleurstelling van de vrijwilligers, en bezoekers.

De vrijwilligers van. het strandbad in Winterswijk wilden hun natuurbad vanwege de oplopende temperatuur het liefst zondagmiddag weer openen. ,,Niet meteen ’s ochtends, want dan is het nog te koud”, laat voorzitter Helma Ligtenbarg van de stichting Strandbad Winterswijk weten.

,,’s Middags wilden we wel open. En eigenlijk ook de middagen van begin volgende week, als we voldoende mensen konden inzetten.” Dat gaat toch niet door: er is opnieuw blauwalg geconstateerd in het water van het natuurbad.

Topjaar

Zwemmen in september had een aardige afsluiter kunnen zijn van een goed zwemseizoen, want ondanks corona telde het strandbad deze zomer 14.000 bezoekers, tegen 12.500 vorig jaar. Ligtenbarg: ,,Ondanks de late start, we gingen op 1 juli in plaats van 1 april open, hebben we een heel goed seizoen gehad. Die 14.000 bezoekers in twee maanden tijd zijn boven verwachting.”

En vanwege corona en het mooie weer is er nauwelijks reclame gemaakt om te grote drukte te voorkomen. ,,Nauwelijks berichten op sociale media, geen folders bij de campings. Bezoekers moeten zich op het strandbad wel veilig voelen.”

Op het enkele hectares grote terrein rond het natuurbad is ruimte voor wel 2000 mensen. Dat waren er deze zomer minder. ,,We hebben gekeken welk aantal nog acceptabel is voor zowel de bezoekers als ons eigen team en we kwamen op 650 bezoekers uit.”

Aalten

De provincie geeft ook een negatief zwemadvies voor recreatieplas ‘t Hilgelo in Aalten en De Fontein in Eibergen.