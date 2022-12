Bart Vreugdenhil gaat voor werelduurrecord op natuurijs op schaatsbaan in Winterswijk

Door de komst van het kunstijs is er vrijwel nooit meer een poging gedaan om het werelduurrecord op natuurijs te verbeteren. Dat record dateert uit 1928. De Fransman Leon Quaglia reed destijds in een uur een afstand van 32 kilometer en 970 meter. Dat deed hij op het natuurijs van het Franse Chamonix.



Op kunstijs is het record in handen van oud-marathonschaatser Jan Kooiman. In 1983 reed hij 38 kilometer en 558 meter op een buitenbaan. Daarna is het record op kunstijs nog meerdere malen verbeterd, maar dit was allemaal op een binnenbaan.



Voor de recordpoging in Winterswijk wordt belijning aangebracht op het ijs. Daarnaast worden er vandaag nog hooibalen geplaatst om een veilig parcours te garanderen.