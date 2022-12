Bart Vreugdenhil verbetert in Winterswijk op perfecte ijsvloer record uit 1928 : ‘Wat een stunt, hé’

,,Wat een stunt, hé”, glundert coach Casper Hengel. Hij is trots op zijn pupil Bart Vreugdenhil uit Amsterdam die op een perfecte ijsvloer het bijna honderd jaar oude record brak.

Maar het ging niet vanzelf. Vreugendhil was helemaal kapot na afloop van de recordpoging. Het was niet de afstand die hem nekte – als marathonrijder is hij wel wat gewend – maar het in zijn eentje rijden. ,,Dat is toch veel zwaarder dan ik had gedacht”, zei de schaatser na afloop, die tijdens zijn rit te weinig geknipperd had en daarom bevroren ogen had.

,,Ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk op de rondetijden te focussen en een beetje te luisteren naar de muziek uit de speakers”, zegt Vreugenhil.

Iets meer dansen

Coach Hengel riep hem elke ronde wat instructies toe, want hij zag dat het wat stroef ging in het begin. Na zijn advies ‘iets meer dansen!’ wist Vreugdenhil wat hem te doen stond. Daarna ging hij soepeler door de bochten.

Hengel – die in 2007 zelf het werelduurrecord op kunstijs op een binnenbaan verbrak – heeft niet zelf bedacht om het uit 1928 stammende record (32 meter en 970 meter) te verbreken. Die eer komt Dirk de Groot van de KNSB toe.

Bart Vreugdenhil breekt het werelduurrecord op de ijsbaan in Winterswijk.

De ijsbaan in Winterswijk was dit jaar nog niet klaar voor een marathon op natuurijs. Maar de wonderbaan – waar met één nacht vorst een ijsvloer gecreëerd kan worden – moest op een of ander manier toch in de publiciteit komen, vond de KNSB. Om zo het schaatsen op natuurijs te promoten. Zo ontstond het idee om het bijna honderd jaar oude record te verbreken.

Kunstijs niet te vergelijken met natuurijs

Er waren na 1928 wel vaker werelduurrecords gebroken, maar uitsluitend op een kunstijsbaan. En kunstijs is niet te vergelijken met natuurijs. Bart Vreugdenhil heeft dat aan den lijve ondervonden: ,,Natuurijs glijdt toch iets minder dan kunstijs, waardoor je niet zo snel gaat. En in één bocht zat een kleine barst, dus daar moest ik steeds omheen rijden.”

Bovendien was het tussen 09.00 en 10.00 uur nog flink koud met een temperatuur van -4.

Met zijn afstand heeft Vreugdenhil het oude record uit 1928 flink verbeterd. Op kunstijs in de buitenlucht is het record in handen van oud-marathonschaatser Jan Kooiman. In 1983 reed hij 38 kilometer en 558 meter. Daarna is het record op kunstijs nog meerdere malen verbeterd, maar dit was allemaal op een binnenbaan.

Nog geen marathon dinsdag

Gelukkig voor Vreugdenhil kon de eerste marathon op natuurijs deze dinsdag nog niet worden gereden. Anders wilde hij ook nog voor de tweede keer de baan op. De rest van de week is hij er wel weer klaar voor, want hij wil na dit record in Winterswijk goed scoren in het komende marathonseizoen.

Na afloop van zijn recordpoging kreeg Bart Vreugdenhil van burgemeester Joris Bengevoord een beeldje overhandigd van Jaap Langendijk die tachtig jaar geleden het kouderecord van Nederland vastlegde. Het is een kleine versie van het bronzen beeld dat bij de ingang van de ijsbaan staat ter gelegenheid van het kouderecord in Winterswijk: -27,4 graden.

Bart Vreugdenhil krijgt de felicitaties van burgemeester Joris Bengevoord.

