Beloning van 15.000 euro in zaak rond Winterswijkse hamermoord

Bloedwraak

Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer van achteren is aangevallen. De onderzoeksleider van de politie legt uit waarom dit geld is uitgeloofd: ,,Mogelijk is er hier sprake van bloedwraak. We denken dat er mensen zijn die hier meer van weten. Maar ook als dat niet zo is, horen we dat natuurlijk graag. We hopen dat deze beloning bedrag mensen overtuigt om hun informatie te delen met de politie.”