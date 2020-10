Bengevoord: ‘Verdwijnen spoedeisende hulp funest voor kleinere ziekenhuizen’

Namens 28 burgemeesters stuurt Bengevoord een brief naar Den Haag om bezwaar te maken tegen de plannen voor het opheffen van spoedeisende hulpposten, beschreven in de zogenaamde ‘houtskoolschets’. Dit plan zou zowel het SKB in Winterswijk als het Slingeland in Doetinchem flink raken. Door het concentreren van de spoedeisende hulp bij grote ziekenhuizen als Rijnstate in Arnhem en MST in Enschede, zouden de kleinere ziekenhuizen een belangrijke functie missen.