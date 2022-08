Bernhard Harfsterkamp (1960-2022): ‘Een zachtaardige boekenwurm met een enorme kennis van de natuur’

Bovenal was hij een natuurliefhebber en -kenner. ,,Ik liep eens met hem langs een oude kasteelmuur in het buitengebied. Hij wees me op een plantje in de muur dat hij nog nergens in Winterwijk had gezien.”



Harfsterkamp was erg begaan met het behoud van het Winterswijkse landschap en had daarbij vooral oog voor de boeren, die het cultuurlandschap vormen en in stand houden. Hij schreef er meerdere boeken en columns over. Voor de plaatselijk tv-zender maakte hij filmpjes vanaf bijzondere bankjes in de gemeente, waar hij vertelde over de natuur en het boerenlandschap.



Eigenlijk had hij het liefst schrijver van romans willen worden. Hij was er met een stuk of vijf, zes begonnen, maar heeft ze nooit afgemaakt. Altijd gingen de schrijfopdrachten waar hij als zzp’er zijn geld mee verdiende voor. Hij is nooit getrouwd geweest, maar had desondanks wél een grote liefde. ,,Hij was erg gesteld op zijn eigen manier van leven. Hij begroef zich in zijn boeken en muziek. Daar was hij als het ware mee getrouwd. Daarnaast was hij een fantastische kok. Hij maakte hele buffetten voor grote groepen mensen.”