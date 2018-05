Beste HEMA van Nederland staat in Winterswijk

Hij en zijn team hoorden zaterdagavond dat ze de beste waren tijdens de prijsuitreiking in de Efteling, gepresenteerd door Nicolette Kluijver. ,,Na een mooie dag in het park kwam er een prachtige beloning met de eerste prijs’’, zegt Scheuten.



In het Brabantse attractiepark waren de zestien genomineerde winkels uitgenodigd. Zij waren in de weken ervoor door de directie allemaal beoordeeld op onder meer klantvriendelijkheid en winkeluitstraling. De HEMA in Winterswijk kreeg daarbij de meeste punten.



,,Uiteraard gaan we nog iets leuks doen om het te vieren met onze klanten, maar wat weten we nog niet. We laten het zeker niet zomaar voorbij gaan’’, zegt Scheuten.



De HEMA in Zwijndrecht werd tweede, die in Huissen eindigde als derde.