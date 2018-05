Bever 'met dikke kont' waggelt over de weg in Winterswijk

Dat de wandeling van de bever in Winterswijk uniek is, blijkt mede uit de waarnemingen sinds 1990. Destijds zijn bevers uitgezet in de Gelderse Poort. Sindsdien is in de Achterhoek slechts tweemaal een bever gezien, beide keren in het uiterste zuidelijke puntje van de streek. ,,Rond de grote rivieren als Rijn en IJssel worden de dieren inderdaad vaker gezien. Nu trekken ze ook naar de wat kleinere beken en riviertjes. Rond Winterswijk gaat het dan natuurlijk om de Slinge’’, zegt La Haye.



Het is goed mogelijk dat het dier de grens is overgestoken, want recent zijn er rond Borken bevers uitgezet. Hoe dan ook is de komst van het dier naar de Achterhoek goed nieuws, meent La Haye. ,,Het betekent dat het dier zich hier thuis voelt en een goede habitat kan vinden. Dat is ook uitstekend voor de biodiversiteit.’’