Bewolkt en gestage regenval in Winterswijk vandaag

Hartverwar­mend: wijkagent rijdt scootmo­biel van vermiste, verwarde man - ‘in standje haas’ - terug naar huis

Een bijzonder en niet alledaags beeld vrijdagmiddag in Winterswijk. Wijkagent Stephan van Beckhoven nam daar plaats achter het stuur van een scootmobiel, om die vanuit het buitengebied terug te rijden naar het dorp. ,,Of dit mijn toekomstbeeld is? Nou, gezien de huidige pensioenleeftijd...”