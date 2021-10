Bewoners buitengebied Winterswijk slaan alarm: ‘Wees zuinig op ons kleinschalige karakter’

,,Wees zuinig op het kleinschalige karakter”, is de oproep van bewoners.



Stichting Buurtschappenvisie (BSV) heeft daarom een brief geschreven om het gemeentebestuur te waarschuwen. ‘Bezwijkt het buitengebied het komende decennium onder de druk van vele aanstaande ontwikkelingen?’, is de vraag die de BSV daarin stelt. Volgens de stichting is het tijd om alarm te slaan, voor het te laat is.



Het gaat BSV niet om de individuele protesten in buurtschap Brinkheurne tegen de vergroting van de camping of buurtschap Miste/Corle tegen het industrieterrein aan de Misterweg. BSV-voorzitter Bert Nijman uit Ratum: ,,Dat is iets voor de eigen buurtschappen. Wij willen dat er zuinig moet worden omgesprongen met het héle buitengebied.”