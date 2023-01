Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun huis binnen rijdt, bestuurder raakt gewond

Bestuurder raakt gewond

De bestuurder ging er in eerste instantie vandoor richting de Duitse grens waar hij ogenblikken later is aangehouden door de politie. Ook hij raakte gewond en is even ter controle naar het ziekenhuis vervoerd, of dat per politiewagen of ambulance is gebeurd is onbekend.



Hij zou op de vlucht tegen een ooggetuige hebben gezegd dat hij zijn mobiel zocht, deze werd in de auto aangetroffen en is ook in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de bestuurder onder invloed verkeerde.