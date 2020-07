Bewoners kritisch over industrieterrein tot in de achtertuin: ‘Het is overweldigend’

,,We weten dat de gemeente op zoek was. Maar een gebied met een omvang van 22 hectare: dat is gigantisch, dat is overweldigend”, zegt Arjan Jonge Vos.



Meer dan 32 jaar woont hij aan de Sibbinkweg, een onverharde weg aan de westkant van het dorp, in het overgangsgebied naar het buitengebied. In het weiland aan de achterzijde scharrelt om half twaalf ’s ochtends een ree, op het terras zoekt een grote bonte specht iets eetbaars. In de brievenbus zat donderdag een brief van de gemeente: tussen de Sibbinkweg en Rondweg-West komt het nieuwe bedrijventerrein.