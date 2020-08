Bijar Altalabani stapt uit bestuur Achterhoekse ziekenhuizen

Het ‘schuimfon­tein’-incident: Henk vertelt na 54 jaar wat er écht gebeurde

19 augustus WINTERSWIJK - Meer dan een halve eeuw lang heeft-ie water gespoten. Maar de fontein aan de Balinkes in Winterswijk, die binnenkort gesloopt wordt, is vooral bekend geworden om die ene dag in 1966 dat er metershoog schuim uit spoot. Henk van Wees, een van de ‘nozems’ die bij het schuimincident betrokken was, vertelt wat er volgens hem werkelijk is gebeurd. ,,Er zijn veel leugens verteld.’’