Bijna 1 miljoen bezoekers voor recreatieplassen; uitbreiding Stroombroek na recordbezoek Hilgelo

Tony Ashek uit Giesbeek blaast nieuwjaars­duik nieuw leven in: Met 55 gekken het koude water in

GIESBEEK - Fris het jaar 2023 in, op veel plekken in de regio. Zoals op de Kop van Gies in Rhederlaag, waar voor het eerst sinds 2009 een nieuwjaarsduik is gehouden. De opbrengst is onder meer voor inloophuis Het Braamhuis in Zevenaar.

1 januari