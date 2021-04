Bizar weekeinde voor campings in de Achterhoek

Update Ruim 2000 medewer­kers niet gevacci­neerd, personeel Achterhoek­se ziekenhui­zen bezorgd

17 maart DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het overgrote deel van ziekenhuismedewerkers in de Achterhoek is nog niet gevaccineerd. ,,Ze zijn bezorgd en gefrustreerd”, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Ook bij het SKB in Winterswijk is personeel er niet gerust op.