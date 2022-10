Kwestie uit 2020 ontpopt zich tot rel in Winters­wijk: ‘Ik had geen andere keus dan alles offline te halen’

WINTERSWIJK - Winterswijker Hans Tenbergen heeft zijn populaire website Oud-Winterswijk.nl offline gehaald uit onenigheid met Vereeniging Volksfeest uit het dorp. Volgens Tenbergen is een kwestie van twee jaar geleden tot uitbarsting gekomen. De vereniging herkent zich hier absoluut niet in en betreurt het dat Tenbergen gestopt is met zijn site.

