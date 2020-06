Bodycams voor boa’s Winterswijk, ook boeien en wapenstok aangevraagd

,,In een gebied als de Achterhoek, waar de politie niet op elke straathoek staat, moeten onze boa’s hun werk met vertrouwen kunnen doen. Een bodycam kan daarbij helpen’’, zegt Joris Bengevoord, als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Winterswijk.



Van de bodycams wordt een preventieve werking verwacht: als mensen weten of zien dat ze gefilmd worden, denken ze wel twee keer na voor ze iets uitspoken. De bodycams zijn inmiddels besteld en komen zo snel mogelijk beschikbaar in Winterswijk.