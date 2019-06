Boer krijgt boete voor 900 dode varkens vanwege ‘verwijtbaar handelen’

‘Chique heer’ Evert-Jan Oosterink leefde drie jaar lang in zijn Mercedes: ‘Auto was zijn woning’

23 juni WINTERSWIJK - Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 zit er een man dood in zijn auto in de Roelvinkstraat in Winterswijk. De Mercedes is niet alleen zijn vervoermiddel, het is ook al bijna drie jaar zijn ‘huis’. Een woning heeft Evert-Jan Oosterink (73) niet meer. Een schets van zijn leven door de ogen van oude buren, de politie en het Leger des Heils.