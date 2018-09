Boer uit Meddo wint gifstrijd van supermarktketen

Ekoplaza mag zichzelf niet langer 'gifvrij' noemen. De reclameslogan suggereert volgens Knuiver dat bij het telen en verwerken van producten geen enkele vorm van gif gebruikt wordt. ,,In de biologische landbouw worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gaat dan om natuurlijke middelen, maar gif is gif. Of een middel van natuurlijke of chemisch-synthetische oorsprong is, zegt niets over de giftigheid van de middelen. Ook zijn ze niet altijd milieuvriendelijker", verzekert de akkerbouwer.