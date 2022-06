Brandweer vraagt mensen om weg te blijven bij ‘zeer grote brand’, niemand meer aanwezig in woning

De brand aan het Steenhouwerspad werd rond 09.00 uur gemeld. Het vuur begon in de schuur, maar sloeg inmiddels over naar de woning. De donkere rookwolken waren in de hele omgeving te zien.

Lang was onduidelijk of er nog mensen in het brandende huis aanwezig waren. Dat bleek later in de ochtend gelukkig niet het geval. Er zijn wel twee mensen ter plaatse behandeld, omdat ze rook ingeademd hadden. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.