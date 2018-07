Buren bellen vaker de politie vanwege 'hitte-overlast'

Oproep kinderboer­de­rij: geef ons lakens om dieren schaduw te geven

25 juli WINTERSWIJK - Het is gloeiend heet in de Achterhoek. En niet alleen mensen kunnen daar last van hebben, ook de dieren. Zoals bij kinderboerderij Freriks in Winterswijk. Om de dieren een beetje schaduw te geven, hebben vrijwilligers lakens opgehangen.