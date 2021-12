Burenruzie om ‘illegale’ manege in Winterswijk; Raad van State stuurt betrokkenen naar koffietafel

Oost Achterhoek in de race voor landelijke erfgoed­prijs

AALTEN/GROENLO/WINTERSWIJK - Monumentale gebouwen zijn in de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre zo goed af dat de gemeenten gebundeld in Oost Achterhoek in de finale terecht zijn gekomen van de landelijke BNG Bank Ergoedprijs. De winnaar wordt in juni bekend gemaakt.

