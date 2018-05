Burgemeester Enschede zwijgt over guerilla-promotie in Winterswijk

ENSCHEDE/ WINTERSWIJK - Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede wil op dit moment niet reageren op de actie van Enschede Promotie in Winterswijk. Werknemers van die organisatie probeerden zaterdag in Winterswijk winkelend publiek enthousiast te krijgen voor een bezoek aan Enschede, tot frustratie van Winterswijkse ondernemers.

Onno van Veldhuizen was maandag, Tweede Pinksterdag, op bezoek bij de oudste inwoonster van Overijssel, die haar 109e verjaardag vierde. Na dat bezoek wilde hij niet op vragen van deze krant over de guerilla-promotie van zijn stad in Winterswijk ingaan. Van Veldhuizen wees erop dat het Tweede Pinksterdag is en dat antwoorden op vragen over de actie van Enschede Promotie morgen (lees: dinsdag) komen.

De burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord, is niet blij met de actie en heeft zijn Enschedese collega inmiddels een mail gestuurd, met het verzoek om over de kwestie te praten. Volgens Bengevoord heeft Van Veldhuizen toegezegd hierover in gesprek te willen.

Bengevoord vindt dat steden als Winterswijk en Enschede samen moeten optrekken en ervoor moeten zorgen dat 'de taart groter wordt, niet dat we de taartpunten anders gaan verdelen'. Dus niet elkaars klanten weghalen.