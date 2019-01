Burgemeester Joris Bengevoord uit Winterswijk beste bestuurder kleine gemeente

Over de Grens Man (51) opgepakt voor ‘badkamer­moord’ vlak over de grens

9:31 GESCHER - Een 51-jarige man uit Gescher is opgepakt als verdachte van het ombrengen van een 48-jarige plaatsgenoot, rond de jaarwisseling. Het slachtoffer werd zaterdag 5 januari dood gevonden in zijn badkamer. Hij had meerdere steekwonden, waaronder in zijn hals.