Burgemeester loopt niet hand in hand met vriend door Winterswijk

InterviewWINTERSWIJK - Hij is jong en homo. Joris Bengevoord (34), burgemeester van het Achterhoekse Winterswijk. Je zult hem niet hand in hand met een vriend door het dorp zien lopen. ,,Dat past niet bij mij.''

Hij is geen opvallende verschijning in zijn geboortedorp Winterswijk. Bengevoord wil voor alles gewoon zijn. Door de week in een strak pak, in het weekend in spijkerbroek en T-shirt. Met exclusieve schoenen, dat wel. Hij heeft geen enkele moeite met het verhaal te vertellen hoe hij indertijd uit de kast is gekomen.

Even vooraf, gebruikt u het woord gay of homo?

Weet je, ik vind beide woorden heel lastig. Ik ben gewoon mezelf. Het woord homo is in Nederland toch een wat meer geaccepteerd begrip, dus dat zou ik uiteindelijk wel gebruiken, maar voor mij is het niet zo’n item. Ik ben er niet dagelijks mee bezig.

Wanneer kwam u er achter?

Ik was een jaar of 17, 18. Ik zat in het eindexamenjaar van het vwo.

U had niet als kind al het gevoel ‘ik ben anders, ik val niet op meisjes’?

Nee, ik was er niet zo mee bezig. Dat had dan misschien wel een signaal moeten zijn, haha. Als het maar leuk en gezellig was.

Wanneer kwam u er mee naar buiten?