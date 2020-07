Burgemeesters blij met uitkomst verkenner: 'Samenwerken is nodig’

Het waren de negen burgemeester van de Achterhoek (inclusief Doesburg) die na het escaleren van het conflict tussen de ziekenhuizen de hulp inriepen van de minister. Die stuurde vervolgens Marcel Daniëls als verkenner naar de Achterhoek. Dat hij de opdracht tot samenwerken geeft, snapt de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord wel. ,,Maar die samenwerking is dan wel vanuit een zelfstandige en gelijkwaardige positie voor het SKB. Bovendien zijn er ook al bestaande samenwerkingsverbanden met Twente.”



Hij is blij dat het rapport uitleg geeft over wat er allemaal is misgegaan. Na de bestuurlijke fusie onder de naam Santiz in 2017 is er weinig energie gestoken om een gezamenlijke Santiz-gedachte te ontwikkelen. Er is vooral naar ICT en een gezamenlijk financieel systeem gekeken. ,,Goed dat de verkenner dat ook bevestigt. Dat zal rust geven. Beide ziekenhuizen kunnen nu in alle rust verder werken aan een eigen scenario. Het is goed om op inhoud samenwerking te zoeken, want de regio heeft elkaar nodig."