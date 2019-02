‘Camping-jongetje’ (8) in Winterswijk werd niet weken maar maanden mishandeld, volgens OM

Daar diende de eerste regiezitting in het hoger beroep dat het OM aan de ene kant had ingesteld, en de moeder van het jongetje aan de andere kant. De moeder ontkent iets van de mishandelingen te hebben geweten, terwijl het OM de aan moeder én vader opgelegde straffen te laag vindt. Beiden kregen drie jaar cel , het OM had vijf jaar geëist.

Volgens het OM is het jongetje vijf maanden langer mishandeld dan de ‘slechts’ anderhalve maand waarvoor de ouders destijds zijn veroordeeld. Dat ging om een periode van juni tot en met juli 2017. Maar volgens de advocaat generaal is het jongetje al vanaf 1 januari stelselmatig mishandeld.

Schokkende wijze

Dit gebeurde op zeer schokkende wijze. Het jongetje werd in een kist gestopt en vastgebonden, niet schoongemaakt terwijl hij in zijn eigen urine en poep lag, hij kreeg te weinig te eten en werd niet naar de dokter gebracht voor behandeling. De 8-jarige had onder meer uitslag en zweren over zijn hele lichaam, was graatmager en door de verwaarlozing was zijn algehele gezondheid erg slecht.