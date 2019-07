Chinezen kijken ogen uit in Winterswijk: ‘Dit landschap kennen ze niet’

Danny Oonk van muziekvereniging Excelsior snapt de adoratie. ,,De kinderen komen uit Nanjing, een wereldstad die vol staat met hoge appartementencomplexen. Dit landschap kennen ze niet.”



Het Jiangsu Rui Heng Wind Orchestra nam deze zondag deel aan een jeugdconcert van het Winterswijkse Excelsior. Praten met elkaar ging niet, maar het notenschrift is internationaal dus samen muziek maken gaat prima.



,,Dat we elkaar niet verstaan, heeft ook wel iets grappigs”, vertelde Oonk. ,,Zo wisten we al weken dat er 37 Chinezen naar Winterswijk kwamen, maar we wisten pas zondag wie er muzikant was en wie niet. Want dat stond er niet bij op de lijst met namen. Of wellicht stond het er wel bij, maar dat konden we dus niet lezen.”

Derde keer

Het was alweer de derde keer dat de muziekvereniging uit Winterswijk Chinezen over de vloer had. De samenwerking begon met een bezoek van Excelsior aan China. Oonk: ,,Wij zijn in 2017 voor een achtdaagse concertreis naar Nanjing afgereisd. Dat was een geweldige ervaring en niet lang daarna kwamen de Chinezen naar Winterswijk. Een traditie is geboren.”

Het Jiangsu Rui Heng Wind Orchestra geldt als één van de beste Chinese basisschoolorkesten van het land. In het orkest spelen leerlingen van de Confucius Temple Primary School uit Nanjing, provincie Jiangsu. De kinderen zijn 6 tot en met 11 jaar en het orkest staat onder leiding van dirigent Zhang Long. De publieke belangstelling was behoorlijk, diverse Winterswijkers en campinggasten gingen er eens goed voor zitten.

Quote De Chinezen bezoeken ook Amsterdam, Giethoorn Keulen en Brussel. En dus Winters­wijk. We staan in een mooi rijtje. Danny Oonk

De Chinezen verblijven tien dagen in Nederland en verblijven in Asten. Ze bezoeken ook Amsterdam, Giethoorn, Brussel en Keulen. Oonk, met een glimlach: ,,Dan staat Winterswijk in een mooi rijtje.”

Bijzonder was het bezoek van het Chinese orkest aan de molen De Bataaf. De wieken worden stilgezet zodat de Chinezen naar boven konden om de molensteen te bewonderen. Oonk: ,,De molenaar vertelde in het Engels en dat werd dan vertaald in het Chinees. Dan moet je niet te veel willen vertellen anders duurt het voor de kinderen te lang.”

Na de lunch was er even tijd voor de kinderen om te spelen in vakantiepark De Twee Bruggen. Het concert was buiten naast restaurant de Schoppe. Oonk: ,,Dan zie je ook weer een keer hoe mooi het vakantiepark in ons dorp is. Daar sta je normaal niet bij stil.”