CO2-stoplichten als wapen tegen coronavirus: school Winterswijk gaat ermee experimenteren

WINTERSWIJK - Het Gerrit Komrij College in Winterswijk krijgt ‘stoplichten’ in lokalen die via CO2-meting het corona-risico aangeven. De slimme lamp geeft met groen, oranje en rood aan hoeveel CO2 er in de binnenlucht zit. Volgens een viroloog geeft het systeem echter geen enkele indicatie over de aanwezigheid van het coronavirus of de kans op een besmetting.