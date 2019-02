Coalitie Winterswijk valt: CDA breekt met Winterswijks Belang

De twee partijen kunnen niet meer samenwerken na het nachtelijke en verhitte debat over duurzaamheid donderdagavond waarbij wethouder Wim Elferdink (CDA) uitgemaakt werd voor ‘leugenaar’ door coalitiepartner Henk Jan Tannemaat (WB).

Druppel

,,Dit was de druppel”, meldt CDA-fractievoorzitter Wim Wassink. ,,De wethouder en ik zijn uitgemaakt voor leugenaar. Daarmee is het vertrouwen weg in Winterswijks Belang.” Het CDA gaat nu op zoek naar nieuwe coalitiegenoten in de raad. ,,We willen zo snel mogelijk weer een nieuw stabiel college.”

Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang is hoogst verbaasd over de stap van het CDA. ,,Wij hadden nog wel verder gewild en gekund.” Hij vergelijkt het met een huwelijk. ,,We waren in het begin heel erg verliefd op elkaar. Maar als je eenmaal getrouwd bent, komt er toch een moment dat je elkaar eens de waarheid moet zeggen. Wat mij betreft gaan we naast elkaar verder leven.”

Not done

Voor het CDA is er echter geen basis meer om verder te gaan. Eerder vanochtend zei fractievoorzitter Wim Wassink dat het ‘not done’ is om een eigen wethouder voor leugenaar uit te maken. Hijzelf kreeg die beschuldiging ook van Tannemaat. ,,Na zo’n opmerking kun je niet vrolijk verder.”

Volgens hem is de verhouding met Winterswijks Belang verslechterd vanaf oktober. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg het college het al zwaar te verduren van Winterswijks Belang, omdat er volgens WB niet genoeg haast werd gemaakt achter veel projecten. ,,We hebben sindsdien diverse gesprekken gevoerd om er achter te komen waar de pijn zit”, zegt Wassink. Of het chagrijn van WB meespeelde dat ze na 12 jaar niet meer de eerste viool speelde, durft Wassink niet te zeggen. ,,We hebben daar wel naar gevraagd in de gesprekken, maar daar hebben we geen antwoord op gekregen.”

Afkeuring

Wethouder Wim Elferdink (CDA) van Winterswijk overleefde donderdagavond een motie van afkeuring over zijn optreden in het dossier duurzaamheid. Deze werd ingediend door D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle. Maar ze kreeg geen steun van de andere raadsleden.



Wel was er zware kritiek van diverse fracties, onder meer van Winterswijks Belang, op de twee nota’s waar de raad over moest stemmen: een koersdocument (waar Winterswijk tot 2030 naar toe moet) en een uitvoeringsagenda (met concrete maatregelen). Veel te vaag en totaal niet concreet, was de kritiek. ,,We hebben een goede koers voor het koersdocument: het kan linea recta de shredder in”, zei WB-fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Alleen met de uitvoeringsagenda stemde de raad wel in.