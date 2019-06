College Winterswijk draait vier bezuinigingen terug

Dat is goed nieuws voor de Vereniging Het Museum, de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk , de Erfgoed Klus Brigade en de buurtbemiddeling Winterswijk van Humanitas. De bezuinigingen op Boogie Woogie (3 ton per jaar), het zwembad (2 ton per jaar) en de sportverenigingen (invoering van eigen bijdrage) gaan wel door. Geschrokken van de vele inspraakreacties afgelopen woensdag tijdens een commissievergadering, hebben de coalitiepartijen (WB, VVD, PvdA, GroenLinks) direct na afloop vergaderd over de reacties. Besloten werd een aantal bezuinigingen te schrappen. De partijen zullen een amendement indienen bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Hartstikke blij

Vereniging Het Museum is blij dat het stopzetten van de subsidie per 2021 niet doorgaat. Voorzitter Hans van Lith had al zo'n voorgevoel. ,,Ik eindigde het vorige extra vrijwilligersbulletin dat ik rondstuurde met de oproep om niet in paniek te raken, want ik had een voorgevoel dat dit niet waar kon zijn. We zijn natuurlijk hartstikke blij dat het niet doorgaat.”



Volgens hem heeft het inspreken succes gehad, omdat de raad niet goed voor ogen had wat de Vereniging Het Museum allemaal doet, met twee vestigingen in de oude steenfabriek en de Wereld van Wenters in de Meddosestraat.