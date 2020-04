Coronahoester opgepakt in Winterswijk: ‘Hij nieste bewust in de richting van mensen’

Achterhoek­se lintjesre­gen; feestje voor 64 gedecoreer­den in coronatij­den

24 april De Lintjesregen verliep dit jaar anders dan anders. Telefonisch, via beeldbellen of op gepaste afstand werden alle 64 gedecoreerden in de Achterhoek ingelicht over hun onderscheiding. Een uitreiking volgt later.