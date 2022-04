Coronapatiënten die op de IC belandden komen voor verwerking nog eens terug bij het SKB Winterswijk

WINTERSWIJK - Opgenomen worden op de IC is een ingrijpend proces. Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk is begonnen met nazorgbijeenkomsten waarop patiënten en hun naasten en nabestaanden lotgenoten kunnen ontmoeten. Een groep coronapatiënten had de primeur.

Eerder deze maand is de eerste nazorgbijeenkomst gehouden waarop IC-patiënten, hun naasten en nabestaanden lotgenoten konden ontmoeten. Het Winterswijkse ziekenhuis is van plan later dit jaar meer soortgelijke bijeenomsten op touw te zetten, zo meldt Hanneke Groot Nibbelink van het SKB,

Opname op de IC is vaak ingrijpend en leidt soms tot aanhoudende klachten. Lichamelijk, maar ook psychisch zoals angst, slecht slapen en concentratieproblemen. Een speciaal nazorgteam helpt bij de mentale verwerking van de IC-opname.

„Een aantal weken na de opname bellen we hoe het gaat en of er behoefte is aan nazorg. We merkten tijdens die gesprekken dat er behoefte is aan lotgenotencontact”, zegt IC- en nazorgverpleegkundige Janneke Tolkamp.

Coronapatiënten op de IC

De eerste nazorgbijeenkomst in april was voor een groep voormalig corona IC-patiënten. Diverse zorgprofessionals waren aanwezig, zoals een longarts en intensivist, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers. De middag stond in het teken van delen van informatie en ervaringen. Ook een kijkje op de IC was mogelijk. Voor sommige patiënten helpt dit om bepaalde dingen of nare herinneringen een plek te geven. In het stiltecentrum werd de middag muzikaal afgesloten.

Een patiënt die vanuit de regio Tilburg op de IC in Winterswijk belandde, is zeer positief over de bijeenkomst. „Het was perfect geregeld. Contact leggen met lotgenoten was eenvoudig en prettig, vooral voor mijn vrouw was het fijn. Ook wil ik mijn complimenten geven voor de zorg tijdens mijn IC-opname. In het bijzonder voor de persoonlijke aandacht die er was voor mijn naasten. Ik merk dat de persoonlijke benadering toch wel een voordeel is van een kleinschaliger ziekenhuis.”

Dagboek met foto's

Al tijdens de IC-opname is er aandacht voor de klachten of vragen die later kunnen ontstaan. De verpleegkundigen houden - afhankelijk van de medische indicatie - een dagboek bij met alle gebeurtenissen en maken foto’s. „Vaak is de IC periode een gat in het geheugen, dus dit is van groot belang om later het een en ander te kunnen plaatsen voor patiënt en naasten”, vertelt Tolkamp. Voor iedereen ziet het nazorgtraject er anders uit. Het ligt eraan wat hij of zij wil of nodig heeft.

Voor naasten en nabestaanden

Ook voor naasten of nabestaanden kan de IC-opname een stressvolle ervaring zijn en leiden tot klachten. Hier is ook aandacht voor binnen het SKB. Voormalig IC-patiënten, naasten of nabestaanden kunnen altijd contact opnemen met het IC nazorgteam via nazorgic@skbwinterswijk.nl. Ook is informatie te vinden op icconnect.nl .