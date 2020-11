Coronasituatie in Achterhoek erg slecht, maar ‘lockdown’ blijft regio bespaard

Onderzoek naar waterstof­pro­duc­tie in Winters­wijk: is overcapaci­teit zonnepar­ken te gebruiken?

23 oktober WINTERSWIJK - Het bedrijf dat in Winterswijk twee zonneparken bouwt, gaat ook onderzoeken of er waterstofproductie mogelijk is. Als de zon hard schijnt en er weinig behoefte is aan energie zou je de opgewekte elektriciteit kunnen benutten voor waterstof, zo is het idee.