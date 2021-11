Danny's kroeg blijft deze lockdown dicht: ‘Vriezers kosten minder geld wanneer ze uitstaan’

Voor Nijman was het vrijdagavond na de persconferentie snel duidelijk: ,,Wij zijn een avondbedrijf, onze deuren openen normaal gesproken pas rond een uur of zes, half zeven. Moet ik dan open voor die anderhalf, maximaal twee uurtjes per avond? Het is goedkoper om de koelingen en vriezers uit te laten staan.”



Zijn café aan de Misterstraat in Winterswijk moet het grotendeels hebben van sportverenigingen. ,,Verenigingen komen hier om te darten of te biljarten. Er worden hier normaal gesproken allerlei toernooien en activiteiten georganiseerd. We moeten het hebben van zo’n tweehonderd fanatiekelingen.”



Die toernooien worden nu vanwege de maatregelen tijdelijk niet gehouden. ,,Sommige van onze gasten zijn 50, 60, 70 jaar oud. Voor hun vormt het uitje naar De Stam vaak hun enige wekelijkse uitje. Het doet pijn dat we dat nu niet kunnen zijn voor ze”, zegt Nijman.