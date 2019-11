Dat Winterswijks ziekenhuis zou afslanken, was te verwachten: ‘Heel gebruikelijk na fusie’

‘Stampij nodig voor behoud van SKB’

10:04 WINTERSWIJK - Niet alleen de bevolking van Winterswijk, maar die van de hele oostelijke Achterhoek moet in verzet komen tegen het verdwijnen van ziekenhuisafdelingen naar Doetinchem. Dat geluid klonk gisteravond volop in het Nieuwscafé van de Gelderlander. ,,Het fusiebesluit was: twee volwaardige ziekenhuizen. Punt.”