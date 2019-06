De 900 Winterswijkse varkens zijn gestikt in de schuur, mogelijk door stroomstoring

Probleem met de stroomvoorziening

De boer woont in het buitengebied van Vragender en heeft verschillende boerderijen met varkens en koeien. In het Winterswijkse Meddo bestaat zijn erf uit een stallencomplex zonder woongedeelte.



Hij houdt hier in totaal 6.000 - 7.000 varkens. In één van de stallen is er vannacht vermoedelijk een probleem ontstaan bij de stroomvoorziening en daardoor is de luchtventilatie gestopt, vertelt de buurtbewoner. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de overige stallen is er niets aan de hand geweest.



De eigenaar wil geen reactie geven: ,,Het is al erg genoeg.’’